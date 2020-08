Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul democrat Joe Biden a afirmat miercuri ca senatoarea Kamala Harris este ''persoana potrivita'' pentru a ajuta la ''reconstructia tarii'', dupa alegerea istorica de a o plasa in cursa pentru a deveni prima femeie vicepresedinte al SUA, daca vor castiga alegerile in fata lui Donald Trump…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat marti ca nu mai are o relatie buna cu omologul sau chinez, Xi Jinping, transmite dpa.'Am avut o relatie excelenta cu presedintele Xi. Imi place de el, dar acum nu mai am aceleasi sentimente. Nu am mai vorbit cu el de multa vreme', a declarat…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a sustinut marti ca nu l-a intrebat niciodata pe omologul sau rus, Vladimir Putin, daca sunt adevarate informatiile despre recompense oferite de Rusia pentru uciderea de militari americani din Afganistan, transmite Reuters potrivit Agerpres. 'Nu am discutat…

- Președintele Statelor Unite a plecat de la o conferința in care a fost pus la zid de reporteri. Donald Trump s-a enervat la conferinta de presa, dupa ce a fost criticat ca distribuie pe Twitter clipuri cu informatii de la medici falsi.

- Robert O'Brien, 54 de ani, consilierul pe probleme de securitate naționala al președintelui american Donald Trump, a fost depistat pozitiv cu coronavirus, s-a autoizolat și lucreaza de acasa, a informat Casa Alba, citata de BBC. O'Brien, cel mai inalt funcționar din administrația Trump, are simptome…

- Relatiile diplomatice dintre Romania si Statele Unite ale Americii sunt, la 140 de ani de la stabilirea lor, mai „puternice” ca oricand, a subliniat presedintele Klaus Iohannis, potrivit Administrației prezidențiale. „Este un drum lung pe care cele doua state l-au facut impreuna, dar si un proces de…

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a fost mutat intr-un bunker securizat, pe fondul protestelor violente care au loc in apropiere de Casa Alba. Intreg statul Washington este sub stare de asediu.