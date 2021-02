Stiri pe aceeasi tema

- A fost nevoita sa paraseasca Washington DC dupa ce sotul sau, Donald Trump, a fost infrant de Joe Biden la alegerile din 2020. Acum, fosta Prima Doamna, Melania Trump, isi petrece timpul la resedinta Mar-a-Lago din Palm Beach, Florida, si e furioasa pe succesoarea ei, Jill Biden.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, nu intentioneaza in acest moment sa semneze o gratiere pentru el insusi, desi pregateste pentru marti o lista cu peste 100 de astfel de acte, a declarat agentiei Reuters o sursa informata despre demersul respectiv, potrivit Reuters. Consilieri ai Casei Albe…

- "In noaptea de 16/17 ianuarie 2021, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul Politiei Centrul Vechi, in continuarea verificarilor privind respectarea prevederilor Legii nr 55 din 2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei…

- In ultimii peste 150 de ani, Donald Trump este primul presedinte al SUA care ignora victoria succesorului sau. El nu l-a felicitat pe rivalul sau democrat și nu va fi prezent la ceremonia de investire a noului președinte.

- Unde se retrage Donald Trump dupa ce ii preda ștafeta lui Joe Biden Donald Trump se pregatește sa iși ia la revedere de la Casa Alba și sa ii predea ștafeta lui Joe Biden. Mulți se intreaba unde se va retrage Donal Trump dupa plecarea de la Washington. Presa americana scrie ca, cel mai probabil, Donald…

- Colegiul Electoral Federal a confirmat, luni seara, alegerea lui Joseph Biden, candidatului Partidului Democrat, in functia de presedinte al Statelor Unite. Electorii din fiecare stat, plus Capitala, Washington D.C., au votat in functie de votul popular.

- Lovitura pentru Facebook. Gigantul ar putea fi fortat sa vanda WhatsApp si Instagram, cele mai valoroase active pe care le are Gigantul Facebook ar putea fi fortat sa-si vanda activele valoroase WhatsApp si Instagram, dupa ce Comisia Federala pentru Comert (FTC) si aproape toate statele americane au…

- Un oftat de ușurare s-a auzit de la Madrid la Berlin în momentul în care devenise clar ca Joseph Biden va fi al 64-lea președinte al SUA, dupa cei patru ani turbulenți la Casa Alba ai lui Donald Trump. Nu ar trebui sa fie vreo surpriza, din moment ce relațiile dintre SUA și majoritatea membrilor…