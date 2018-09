Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele american Mike Pence a anuntat joi crearea unei 'Forte spatiale' , dorita de presedintele Donald Trump, care vrea sa se asigure ca Statele Unite 'domina spatiul', informeaza AFP. 'A sosit timpul sa scriem urmatorul capitol din istoria fortelor noastre armate, sa ne…

- O aeronava cu 20 de oameni la bord s-a prabușit sambata in Elveția, la doar cateva ore dupa ce o familie de patru persoane a murit atunci cand micuțul avion in care se afla a cazut intr-o padure in aceeași țara.

- Intr-un discurs ținut in fața susținatorilor sai din Pennsylvania, Donald Trump a declarat ca regina Elisabeta l-a facut sa o aștepte 15 minute cand s-au intalnit la Castelul Windsor in timpul vizitei sale in Marea Britanie.

- Un avion ce avea la bord 97 de pasageri si un echipaj de patru persoane s-a prabusit marti in nordul Mexicului, in jurul orei locale 16.00 (21.00 GMT), la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul Durango.

- Compania aeriana mexicana Damojh a transmis luni ca la originea accidentului unui avion Boeing 737 care s-a produs in luna mai pe un teren in apropiere de aeroportul international Jose Marti din Havana, in Cuba, s-a aflat o eroare de pilotaj, potrivit dpa.

- Un avion militar s-a prabușit in județul Bacau. Potrivit primelor informații, cei doi piloți ar fi reușit sa se catapulteze. Anunțul a fost facut de Mihai Fifor, ministrul Apararii, care a precizat ca se va deplasa la locul prabușirii.

- Un avion MIG 21 Lancer s-a prabușit astazi, 7 iulie la un show aviatic din județul Calarași. Pilotul, locotenent-comandorul Florin Rotaru, a murit. Acesta avea 36 de ani și era pilot-șef in cadrul Escadrilei 861 Aviație Lupta, Baza 86 Aeriana Fetești. In continuare va prezentam mesajul fostului ministru…

- Un avion cu 169 de pasageri la bord s-a prabușit langa pista, in timpul aterizarii, pe aeroportul din Kiev. Accidentul a avut loc joi seara, pe aeroportul international "Igor Sikhsky". Aeroportul a fost inchis timp de cateva ore.