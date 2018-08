Stiri pe aceeasi tema

- Intrata de 19 luni in președinția Trump, democrația Americii intampina probleme grave - insa nu totul, și nici macar cea mai mare parte, e din vina lui Donald Trump. Aceasta criza a guvernarii a avut o perioada de incubație de decenii. Dar abia acum, cand asalturile iconoclaste ale lui Trump impotriva…

- Guvernul mexican a cerut marti Statelor Unite sa intareasca frontiera lor comuna pentru a opri fluxul ilegal de arme care intra in tara, ca raspuns pentru Donald Trump, care criticase criminalitatea crescanda din tara vecina din America Latina, potrivit Le Vif, citat de Rador.

- Liderul american, Donald Trump, și președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, au anunțat ca sunt de acord sa colaboreze pentru a reduce taxele vamale in comerțul transatlantic. Pentru moment, ei au...

- "Impactul actualelor masuri asupra economiei, in cel mai rau scenariu, este in jur de 0,5- din PIB-ul global", a avertizat directorul general al Fondului Monetar International (FMI), Christine Lagarde. Fondul Monetar International a analizat diverse scenarii in urma anuntului presedintelui SUA, Donald…

- China, Uniunea Europeana, Mexicul și Canada, Japonia ... Iata o panorama a fronturilor deschise de Washington in razboiul comercial declarat marilor parteneri ai Statelor Unite, potrivit La Libre , citat de Rador.

- In plina disputa comerciala si diplomatica, Chrystia Freeland s-a intalnit la Washington cu membri ai influentei Comisii pentru afaceri externe din Senatul american, ai carei presedinti, atat cel democrat cat si cel republican, au denuntat deschis masurile presedintelui american la adresa vechilor…

- Europenii, majoritari in G7, s-au intors de la summitul canadian umiliti și dezorientati de Donald Trump, care iși urmeaza drumul fara sa-i pese de ei. Intre sarm, confruntare sau eludare, care sunt opțiunile strategice ale liderilor Batranului Continent? Sa joace cartea prieteniei - un drum fara iesire?…

- Inaltul Comisariat ONU pentru Refugiati (UNHCR) a indemnat marti Statele Unite sa inceteze imediat sa desparta copiii de parintii lor arestati imediat dupa ce au trecut in mod clandestin frontiera cu Mexicul, o politica a administratiei lui Donald Trump care provoaca ingrijorare in tara, relateaza AFP.…