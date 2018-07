Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump le-a spus joi liderilor din NATO la summitul de la Bruxelles ca Uniunea Europeana trebuie sa fie ''foarte, foarte atenta'' in legatura cu imigratia, deoarece ea ''pune stapanire pe Europa'', relateaza agentia DPA. Trump…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi, in a doua zi a unui summit NATO, la Bruxelles, ca probabil poate sa retraga Statele Unite din NATO, dar ca acest lucru nu mai este necesar, relateaza The Associated Press. Potrivit unor dezvaluiri, Trump a amenintat in timpul summitului ca retrage Statele…

- Presedintele american Donald Trump, aflat in Europa pentru summit-ul NATO ce are loc zilele acestea la Bruxelles, are programata joi o vizita la Londra unde se va intalni cu regina Elizabeth a II-a si cu primul-ministru britanic Theresa May, informeaza Washington Post.

- Fondul Monetar International (FMI) si-a revizuit joi in scadere estimarile privind ritmul de crestere inregistrat in acest an de economia germana, de la 2,5% pana la 2,2%. FMI a explicat că avansul protecţionismului şi ameninţarea unui Brexit dur expun cea mai mare economie europeană…

- Presedintele american Donald Trump a comparat practicile comerciale ale Uniunii Europene (UE) cu ale Chinei, intr-un interviu difuzat duminica de Fox News, in care a spus ca ”Uniunea Europeana face probabil tot atat de mult rau ca China, doar ca ea este mai mica”, relateaza AFP, preluata…

- Trump: NATO e „la fel de rea ca NAFTA”. Presedintele american Donald Trump a facut o noua declarație controversata și le-a spus omologilor sai occidentali, in cursul recentului summit G7 din Canada, ca Alianta Nord-Atlantica (NATO) este „la fel de rea ca NAFTA”, Acordul de comert liber nord-american,…

- Disputele dintre Statele Unite si cei mai apropiati parteneri comerciali sunt pe cale sa escaladeze in urmatoarele luni, pe masura ce apar mai multe amenintari si sunt impuse masuri unilaterale care, in unele cazuri, conduc la contramasuri, sau la acorduri mercantile”, potrivit unui memo al Comisiei…

- Romanii ar putea scoate mai mulți bani din buzunar pe electronice, in perioada urmatoare, deoarece smartphone-urile, tabletele, televizoarele, consolele de jocuri sau alte bunuri produse in China s-ar putea scumpi, din cauza tensiunilor comerciale dintre SUA și statul asiatic. In schimb, anumite companii…