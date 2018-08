Presedintele SUA, Donald Trump, a criticat vineri din nou Turcia, el afirmand ca aceasta tara a 'actionat foarte, foarte rau' si risca noi masuri punitive din partea Washingtonului, reactie survenita la scurt timp dupa ce un tribunal turc a respins un nou apel pentru eliberarea pastorului american Andrew Brunson din arestul la domiciliu, relateaza agentia dpa.



'Turcia are o problema de mult timp. Ei nu au actionat ca un prieten', a spus Trump in fata presei la Casa Alba, dupa ce autoritatile turce au anuntat ca pastorul american Andrew Brunson ramane in arest la domiciliu.

