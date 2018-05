Trump tuna si fulgera din cauza "tradatorilor" de la Casa Alba

Donald Trump i-a avertizat extrem de dur pe membrii echipei sale care se afla la originea unor divulgari in presa, pe care i-a catalogat drept "tradatori".



"Asa-zisele divulgari de la Casa Alba sunt o enorma exagerare din partea presei Fake News, pentru a ne prezenta intr-un mod cat mai negativ posibil", a scris el luni pe Twitter.



The so-called leaks coming out of the White House are a massive over exaggeration put out by the Fake News Media in order to make us look as bad as possible. With that being said, leakers are traitors and cowards, and we will find out who they are!-…