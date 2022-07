Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a deschis portile „dezordinii si coruptiei" si trebuie sa fie responsabil din punct de vedere legal pentru atacul din 6 ianuarie 2021, a declarat joi presedintele Comisiei de ancheta parlamentara privind atacul asupra Capitoliului, relateaza AFP.

- Justitia americana incepe luni selectarea juratilor insarcinati sa examineze refuzul lui Steve Bannon, un apropiat al lui Donald Trump, de a coopera intr-o ancheta parlamentara cu prvire la luarea cu asalt a Capitoliului, relateaza AFP. Steve Bannon, un consilier discret, dar foarte influent, a jucat…

- Echipa de avocati a fostului presedinte Donald Trump a orchestrat un complot pentru a rasturna rezultatul alegerilor din 2020 prin organizarea unor liste de „electori falsi” pro-Trump in sapte state americane esentiale, potrivit marturiilor si documentelor prezentate marti la cea de-a patra audiere…

- YouTube a retras un videoclip, publicat de Comisia de ancheta cu privire la asaltul Capitoliului, pentru ca il arata, fara context, pe fostul presedinte Donald Trump evocand, fara dovezi, fraude la alegerile din 2020, potrivit AFP, citata de news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Asaltul asupra Capitoliului a fost "punctul culminant al unei tentative de lovitura de stat": la un an si jumatate dupa aceasta zi care a marcat istoria, o comisie de ancheta parlamentara l-a plasat joi pe Donald Trump in centrul unui "complot" care viza mentinerea

- Noua turnura in ancheta privind asaltul asupra Capitoliului. Din cauza numeroaselor schimburi de pareri cu Donald Trump in acea zi, liderul republicanilor din Camera Reprezentantilor, Kevin McCarthy, a primit joi o citatie pentru a depune marturie in fata comisiei insarcinate investigheze evenimentele…

- Donald Trump Jr., fiul fostului presedinte american, a depus marturie marti in fata Comisiei parlamentare care incearca sa faca lumina asupra rolului tatalui sau in atacul de la 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului, au dezvaluit miercuri mai multe mass-media americane, scrie AFP preluat de agerpres.…