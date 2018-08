Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat intr-un interviu pentru agentia Bloomberg ca Jeff Sessions, secretar al Justitiei si procuror general al SUA, va ramane in functie cel putin pana in luna noiembrie, cand in Statele Unite se vor desfasura alegeri legislative si regionale partiale.

- Jeff Sessions, secretarul american al Justitiei si procuror general, a respins criticile presedintelui Donald Trump, care l-a acuzat de lipsa de loialitate din cauza atitudinii fata de ancheta privind contactele cu Rusia, subliniind ca nu va ceda presiunilor politice.

- Ce sustine unul din editorialistii ziarului Yenisafak din Turcia, o publicatie care sprijina partidul lui Erdogan: ordinea mondiala se va schimba, vestul este in pierdere, vin din spate Rusia, China, Iran si Turcia Turcia este sub asediu, iar SUA au decis sa atace Tucia economic, prin presiuni…

- Organizatii din cadrul societatii civile americane i-au dat in judecata pe presedintele Donald Trump si pe membri importanti ai administratiei sale, pe care-i acuza ca au supus peste 1.000 de imigranti clandestini unor conditii de detentie ”inumane” in California, relateaza AFP. De la 8 iunie, persoane…

- Presedintele american Donald Trump i-a cerut miercuri ministrului justitiei, Jeff Sessions, sa puna capat anchetei privind ingerinta rusa in alegerile prezidentiale din 2016.Afirmand, intr-o postare pe Twitter, ca aceasta ancheta este marcata de conflictele de interese ale procurorului special…

- Presedintele american Donald Trump i-a cerut miercuri ministrului justitiei Jeff Sessions sa puna capat anchetei privind ingerinta rusa in alegerile prezidentiale din 2016. Afirmand, intr-o postare pe Twitter, ca aceasta ancheta este marcata de conflictele de interese ale procurorului special Robert…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat marti ca este „foarte ingrijorat“ de o posibila ingerinta a Rusiei in alegerile legislative ce vor avea loc in luna noiembrie in Statele Unite.

- Presedintele rus Vladimir Putin a dat vina pe tensiunile politice din Statele Unite pentru dificultatile in organizarea unui summit cu presedintele Donald Trump, scrie Reuters conform News.ro . Intrebat de televiziunea austriaca ORF de ce dureaza atat de mult organizarea summit-ului, Putin a declarat:…