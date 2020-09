Stiri pe aceeasi tema

- Dr. Robert Redfield, directorul Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA, a declarat, miercuri, ca este puțin probabil ca un vaccin impotriva COVID-19 sa fie disponibil, pe scara larga, mai devreme de sfarșitul verii viitoare, informeaza CNN.Redfield a declarat ca un vaccin anti-coronavirus…

- Donald Trump a afirmat, in cadrul unui eveniment electoral in statul american Pennsylvania, ca un vaccin impotriva Covid-19 ar putea sa fie disponibil intr-o luna, relateaza Agerpres. Afirmația vine in ciuda faptului ca specialiști printre care și epidemiologul șef de la Casa Alba, dr. Anthony Fauci…

- Directorul regional al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) pentru Europa, Hans Kluge, a declarat marti ca Europa poate trai cu COVID-19 fara un vaccin prin gestionarea focarelor cu masuri de carantina locale. Acesta a adaugat ca nu se asteapta la o revenire la restrictiile la nivel national, potrivit…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat marti un contract de 1,5 miliarde de dolari pentru livrarea a 100 milioane de doze de vaccin experimental al companiei americane de biotehnologie Moderna. Este al saselea contract de acest gen, relateaza France Presse, preluata de Agerpres.

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca este posibil ca SUA sa dispuna de un vaccin impotriva noului coronavirus inainte de alegerile prezidentiale programate pe 3 noiembrie, o previziune mult mai optimista fata de calendarul avansat anterior de proprii consilieri de la Casa Alba din domeniul…

- Presedintele american Donald Trump i-a atacat luni pe expertii in domeniul sanatatii din guvernul sau care coordoneaza reactia la epidemia de coronavirus, in conditiile erodarii relatiei sale cu principalul expert in boli infectioase din tara, medicul Anthony Fauci, relateaza Reuters.

- Nu este sigur ca oamenii de stiinta vor putea sa creeze un vaccin eficient impotriva noului coronavirus, SARS-CoV-2, care a declansat pandemia de COVID-19, insa ar putea fi nevoie sa treaca un an pana cand va putea fi obtinut un astfel de tratament, a declarat joi directorul Organizatiei Mondiale…