Presedintele american Donald Trump a afirmat sambata ca summitul pe care il va avea marti in Singapore cu liderul nord-coreean Kim Jong Un reprezinta o "ocazie unica" de a ajunge la acord in domeniul nuclear cu Phenianul, care, a apreciat el, "lucreaza foarte bine" cu Statele Unite, relateaza AFP, Reuters si dpa.



In conferinta de presa dinaintea plecarii sale de la summitul G7 de la Malbaie (Canada), Trump a dat asigurari ca isi va da seama "din primul minut" al intalnirii cu Kim Jong Un daca acesta are intentii serioase in privinta denuclearizarii si se poate ajunge la un acord.

