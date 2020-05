Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Trump „fusese avertizat din ianuarie” #coronavirus Președintele SUA, Donald Trumo. Foto: Arhiva. Cotidianul american "The Washington Post" a scris ca președintele Donald Trump a fost avertizat în mai multe rânduri în legatura cu pericolul…

- Conform sursei citate , „agențiile de informații americane au emis avertismente despre noul coronavirus in mai multe informații clasificate pregatite pentru președintele Donald Trump in ianuarie și februarie, luni in care acesta a continuat sa minimalizeze amenințarea”. Asa cum arata actuali și foștii…

- Acordul New Start de limitare a armelor nucleare strategice expira in putin peste noua luni – pe 5 februarie 2021. Nu este deloc clar daca Statele Unite sunt gata sa continue acordul, a declarat viceministrul de externe Serghei Riabkov sambata agentiei de presa Interfax. El a numit propunerile SUA de…

- Donald Trump a confirmat vineri ca Statele Unite au acceptat sa ajute Mexicul ca sa-și reduca producția de petrol, pentru a se ajunge la un acord global pentru țarile producatoare și pentru a stopa scaderea prețurilor, anunța AFP. "Suntem de acord sa reducem producția. Și ei sunt de acord…

- Presedintii din SUA si Franta, Donald Trump si Emmanuel Macron, intentioneaza sa convoace o reuniune a membrilor permanenti ai Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite pe tema coronavirusului, potrivit Mediafax.Presedintele SUA, Donald Trump, si omologul sau din Franta, Emmanuel Macron,…

- Noul coronavirus a ucis un numar record de 884 de persoane in Statele Unite in ultimele 24 de ore, potrivit bilantului prezentat miercuri seara de Universitatea Johns Hopkins, noteaza AFP. Aceasta crestere rapida ridica la 4.475 de decese bilantul total in intreaga tara de la declansarea pandemiei.…

- Statele Unite ale Americii au devenit cel mai mare focar global, dupa ce ,ieri, numarul de cazuri de infectare cu coronavirus a ajuns la aproape 85.000. Donald Trump, președintele american, a spus ca cifrele reprezinta „un tribut adus cantitații de teste pe care le facem”.SUA au acum mai multe cazuri…

- Candidații democrați care spera sa fie nominalizați la alegerile prezidențiale din Statele Unite, se tem ca scenariul din 2016, cand Rusia s-a amestecat in scrutin și l-a ajutat pe Donald Trump sa ajunga la Casa Alba, se va repeta, scrie digi24.ro.