- Intrebat intr-un interviu difuzat la Fox News de ce SUA ar trebui sa trimita soldati pentru a apara o tara mica precum Muntenegru in cazul unui atac, Trump a raspuns: „Inteleg ce spui. Am intrebat acelasi lucru. Muntenegru este o tara mica cu oameni foarte puternici. Sunt persoane foarte agresive, care…

- Presedintele rus Vladimir Putin a respins acuzatiile ca s-ar fi schimbat de cand a fost ales prima data in functia suprema de stat in 2000, cand fusese considerat un reformator democrat, potrivit dpa. "Nimic nu s-a schimbat in ceea ce ma priveste. Sunt asa cum sunt. Sunt asa cum am fost", a declarat…

- Președintele rus Vladimir Putin ar fi cerut ajutorul cancelarului Austriei, Sebastian Kurz, in organizarea unei intalniri cu președintele american Donald Trump la Viena, in aceasta vara, scrie The Wall Street Journal, citand o sursa din Uniunea Europeana. „Kurtz insuși a confirmat solicitarea de intalnire…

- Președintele SUA, Donald Trump, a spus marți ca exista ”o șansa foarte mare” ca summitul cu liderul nord-coreean Kim Jong Un sa nu aiba loc pe 12 iunie, așa cum era planificat, pe fondul ingrijorarilor ca Jong Un opune rezistența la renunțarea armelor nucleare, relateaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump si-a continuat atacurile impotriva Ministerului Justitiei si impotriva FBI, lasand sa se inteleaga vineri ca agentia federala s-a infiltrat in campania sa din 2016 prin plasarea sau recrutarea unui informator, relateaza Reuters. Donald Trump nu a mers…

- Presedintele american Donald Trump a starnit indignarea opiniei publice din Franta dupa ce a sugerat ca atacurile din 2015 asupra Parisului ar fi putut fi oprite daca oamenii ar fi avut arme, scrie BBC.