Stiri pe aceeasi tema

- Iranul nu are incredere in SUA in calitate de partener de negociere, a declarat marti la Teheran ministrul de interne iranian, Abdolreza Rahmani Fazli, la o zi dupa ce presedintele Donald Trump s-a oferit sa aiba o intrevedere cu omologul sau iranian Hassan Rouhani, fara conditii in prealabil, relateaza…

- Pentru a avea șansa de a discuta cu Iranul, Statele Unite ar trebui sa se intoarca in acordul nuclear, care a fost semnat in 2015 de Teheran și marile puteri din P5+1, a declarat marți Hamid Aboutalebi, un consilier al președintelui iranian Hassan Rouhani, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a avertizat duminica Statele Unite ale Americii sa nu se ''joace cu coada leului'', dand asigurari ca un conflict cu Teheranul ar insemna ''mama tuturor razboaielor'', declaratie ce survine cu cateva ore inaintea unui discurs asteptat…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani l-a avertizat, duminica, pe liderul american Donald Trump cu privire la continuarea politicii ostile fata de Teheran, a anuntat agentia ISNA, citata de Reuters.

- Presedintele iranian Hassan Rouhani l-a avertizat duminica pe liderul SUA, Donald Trump, in legatura cu politicile ostile la adresa Teheranului, afirmand ca "un razboi cu Iranul este mama tuturor razboaielor", se arata intr-un comunicat postat pe site-ul Presedintiei de la Teheran.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a somat miercuri seara Iranul sa revina la negocieri, amenintand ca, in caz contrar, "se va intampla ceva", iar eventuala reluare a activitatilor atomice va fi urmata de consecinte grave.

- Televiziunea de stat iraniana a calificat ca ilegala decizia presedintelui Donald Trump de a retrage SUA din acordul nuclear cu Iranul. Presedintele iranian Hassan Rouhani anuntase deja ca va prezenta reactia tarii sale imediat dupa ce Trump isi face cunoscuta in mod oficial pozitia fata de acord, a…

- Televiziunea de stat iraniana a calificat ca ilegala decizia presedintelui Donald Trump de a retrage SUA din acordul nuclear cu Iranul. Presedintele iranian Hassan Rouhani anuntase deja ca va prezenta reactia tarii sale imediat dupa ce Trump isi face cunoscuta in mod oficial pozitia fata de acord,…