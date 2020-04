Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 15 apr - Sputnik. Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), cererea globala de petrol in aceasta luna va scadea cu 29 de milioane de barili pe zi in termeni anuali, potrivit raportului din aprilie, informeaza RIA Novosti. Analiștii adauga ca ultima data a fost atestat…

- CHIȘINAU, 15 apr - Sputnik. Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), cererea globala de petrol in aceasta luna va scadea cu 29 de milioane de barili pe zi in termeni anuali, potrivit raportului din aprilie, informeaza RIA Novosti. Analiștii adauga ca ultima data a fost atestat…

- ​Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) și alte state mari producatoare care nu fac parte din organizație vor dicuta joi, într-o conferința excepționala despre posibilitatea reducerii semnificative a producției, pentru a evita prabușirea totala a prețurilor. Reuniunea este organizata…

- Statele Unite vin in ajutorul Europei, pe fondul acutizarii crizei provocate de pandemia de coronavirus. Presedintele american, Donald Trump, a anuntat ca va trimite Italiei echipamente medicale in valoare de o suta de milioane de dolari.

- Statele Unite vor trimite Italiei echipamente medicale in valoare de 100 de milioane de dolari, a anuntat luni presedintele Donald Trump in cadrul conferintei de presa zilnice de la Casa Alba dedicata situatiei generate de epidemia COVID-19, informeaza AFP potrivit Agerpres. "Avem produse excedentare…

- Statele Unite vor trimite Italiei echipamente medicale in valoare de 100 de milioane de dolari, a anuntat luni presedintele Donald Trump in cadrul conferintei de presa zilnice de la Casa Alba dedicata situatiei generate de epidemia COVID-19, informeaza AFP. "Avem produse excedentare de care nu avem…

- Un editorial de Aleksei Maslov Scaderea accentuata a prețului la petrol pe fundalul raspandirii coronavirusului a pus imediat problema legaturii dintre aceste doua fenomene și care sunt consecințele globale ale acestora. S-ar parea ca exista o corelație directa: reducerea producției…

- O calatorie americana sub președintele Trump Criza Trump nu se aplica turismului in Tennessee. Conducerea președintelui Donald Trump a ajutat turismul in Statele Unite, in special in Tennesse, locul de acasa și de inmormantare a lui Andrew Johnson. Johnson a fost primul președinte care a fost condamnat…