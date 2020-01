Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a indicat marti ca poarta discutii pentru un „acord comercial” cu Uniunea Europeana, in marja unei intalniri bilaterale la Forumul Economic de la Davos cu sefa...

- Forumul anual de la Davos este o intalnire anuala a celor mai importante personalitati din mediul politic si de business, la care anul acesta participa aproximativ 3000 de persoane din 117 tari. Reuniunea se desfasoara in faimoasa statiune din Alpii Elvetieni si anul acesta se afla sub semnul turbulentelor…

- Statele Unite doresc un acord comercial cu Uniunea Europeana, a declarat, marti, presedintele american, Donald Trump, cu ocazia intrevederii pe care a avut-o in orasul elvetian Davos cu Ursula von der Leyen, presedintele Comisiei Europene, anunța MEDIAFAX."Va multumesc foarte mult, ma bucur…

- Donald Trump se va intalni cu prilejul deplasarii sale la forumul de la Davos cu omologul sau irakian Barham Saleh, precum si cu presedintele Kurdistanului irakian Nechirvan Barzani, intr-un moment in care prezenta militara americana in Irak este pusa sub semnul intrebarii de Bagdad, relateaza luni…

- Extinderea perioadei de tranzitie post-Brexit pentru obtinerea de timp suplimentar in vederea negocierii unui acord de comert liber intre Uniunea Europeana si Regatul Unit depinde exclusiv de Londra, a afirmat miercuri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, transmite Reuters.

- ​Președintele american Donald Trump a salutat miercuri un acord comercial „istoric” între Statele Unite și China, chiar înainte de semnarea documentului împreuna cu principalul negociator chinez, Liu He, relateaza AFP.„Ziua de astazi marcheaza o etapa istorica,…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat vineri ca a avut "o foarte buna discutie" cu omologul sau chinez Xi Jinping, la o saptamana dupa anuntarea unui acord de principiu echivalent cu un armistitiu in razboiul comercial dintre Washington si Beijing, informeaza AFP si dpa. "Am avut…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a pledat marti la Shanghai pentru un acord comercial intre China si SUA "care protejeaza interesele" altor tari, incepand cu cele din Uniunea Europeana, primul partener economic al Beijingului, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Intr-un discurs sustinut la…