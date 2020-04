Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Donald Trump a declarat miercuri ca Statele Unite au "depasit varful" imbolnavirilor cu noul coronavirus, adaugand ca aceste "progrese incurajatoare" i-ar permite sa prezinte joi liniile directoare vizand redeschiderea economiei, informeaza AFP. "Batalia continua, dar datele sugereaza ca…

- Statele Unite au depasit miercuri pragul de 400.000 de cazuri de coronavirus, potrivit unui bilant al Universitatii americane Johns Hopkins, scrie AFP.Prima putere mondiala a inregistrat cele mai multe cazuri declarate de Covid-19 (401.166), mai mult de un sfert din infectiile la nivel global.…

- Spania a depasit luni Italia la numarul de cazuri de contaminare cu coronavirus confirmate, arata datele Centrului European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC) consultate de dpa, scrie Agerpres.Totalul de infectari a ajuns in Spania la 130.759, cu aproximativ 1800 mai multe decat in Italia.…

- Bilantul mondial al epidemiei de coronavirus a depasit joi 50.000 de decese, potrivit datelor Universitatii Johns Hopkins, potrivit news.ro.Numarul cazurilor de infectari se apropie de un milion, tarile cele mai afectate sunt: Statele Unite, Italia si Spania. Citește și: Victor Costache…

- Nimeni nu se aștepta ca Statele Unite ale Americii sa se claseze pe primul loc in topul țarilor afectate de coronavirus! In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate peste 1.000 de decese. Bilanțul a depașit 5.000!

- Numarul deceselor provocate in Statele Unite de pandemia de coronavirus a depasit sambata 2.000, in timp ce numarul cazurilor confirmate a crescut la peste 120.000, potrivit datelor publicate vineri de Universitatea Johns Hopkins, scrie AFP.Citește și: Streinu Cercel solicita convocarea CSAT:…

- Bilanțul cazurilor de infecții cu noul coronavirus a crescut spectaculos in Statele Unite și a depașit cifrele inregistrate in China sau Italia. Conform datelor centralizate de Universitatea Johns Hopkins, in Statele Unite au avut loc 85.991 de infecții cu Covid 19, fața de 81.782 in China sau 80.589…

- China a depasit varful epidemiei de coronavirus, a anuntat joi Comisia Nationala de Sanatate, conform Reuters. Numarul de noi contaminari zilnice cu noul coronavirus in China a scazut la 15, a anuntat joi Ministerul Sanatatii, cel mai scazut nivel de la debutul publicarii statisticilor, la jumatatea…