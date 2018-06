Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a declarat joi ca l-ar invita „cu siguranta” pe liderul nord-coreean Kim Jong Un in vizita in Statele Unite, in cazul in care negocierile din timpul summitului din Singapore, pe 12 iunie, decurg bine, relateaza The Associated Press.

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a fost ”pus in patru labe” si a ”cersit” sa se intalneasca cu Donald Trump, dupa ce Statele Unite au anulat summitul intre cei doi lideri, a declarat avocatul locatarului Casei Albe Rudy Giuliani, relateaza DPA. Trump a anulat reuniunea din cauza unor amenintari nord-coreene…

- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri pentru presa ca Statele Unite "stau de vorba cu" Coreea de Nord, la o zi dupa ce a anulat summitul cu liderul nord-coreean Kim Jong Un - "toata lumea joaca jocuri", scrie news.ro, care citeaza The Associated Press.

- Coreea de Nord a facut cunoscut vineri ca este in continuare deschisa dialogului cu Statele Unite dupa ce presedintele american, Donald Trump, a anulat summitul dintre cele doua tari, o decizie “extrem de regretabila” potrivit Phenianului, transmite AFP, informeaza AGERPRES . “Reiteram Statelor Unite…

- Donald Trump anuleaza summitul cu Kim Jong Un prevazut pe 12 iunie in Singapore, evocand ”furia enorma si ostilitatea deschisa” a ultimelor declaratii nord-coreene, transmite The Associated Press. Trump […]

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca inca nu este clar daca summitul planificat cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un va avea totusi loc si a spus ca va continua sa insiste pe denuclearizarea Peninsulei Coreene, relateaza Reuters. 'Vom vedea', le-a spus Trump ziaristilor…

- Summitul cu liderul nord-coreean Kim Jong Un va avea loc in Singapore pe 12 iunie, a anuntat joi presedintele american Donald Trump, exprimandu-si speranta ”pacii in lume”, relateaza The Associated Press, citat de News.ro.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri ca secretarul de Stat Mike Pompeo se intoarece in Statele Unite cu cei trei ”prizonieri” americani, eliberati de Coreea de Nord, si ”care par sa se fie sanatosi” relateaza The Associated Press, potrivit news.ro.Eliberarea celor trei americani…