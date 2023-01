Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Donald Trump și-a lansat candidatura la Casa Alba din 2024 cu o oprire sambata in New Hampshire inainte de a se indrepta spre Carolina de Sud, aparițiile in statele cu vot anticipat marcand primele evenimente de campanie de la anunțarea ultimei sale candidaturi in urma cu mai bine…

- Donald Trump isi reia sambata mitingurile de campanie, prin discursuri in statul-cheie New Hampshire si apoi in South Carolina, situate la 1.500 de kilometri distanta, sperand sa-si impulsioneze candidatura la Casa Alba in 2024, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Fostul președinte al Americii, Donald Trump vrea sa fie din nou Șeful Statului american. Așadar, acesta și-a anunțat candidatura pentru alegerile prezidențiale din 2024. Astfel, Donald Trump intra in cursa pentru Casa Alba. Fostul președinte vrea sa devina, in acest fel, al doilea presedinte american…

- Fostul președinte Donald Trump și-a inceput oficial campania pentru funcția de președinte in 2024, depunand documente la Comisia Electorala Federala marți seara, iar ulterior s-a adresat susținatorilor sai din Mar-a-Lago, Florida. Dupa depunerea documentelor, Trump s-a declarat candidat la prezidențiale…

- Tari din Golf, China si Malaezia au cheltuit peste 750.000 de dolari la un hotel din Washington detinut de Donald Trump in timpul presedintiei lui, potrivit unor documente date publicitatii luni de Congresul american, informeaza marti AFP. Miliardarul republican – care ar urma sa-si anunte marti candidatura…

- Ultimele sondaje arata ca republicanii sunt foarte aproape sa preia controlul, au șanse mari de a obtine in plus cel putin 10 pana la 20 de locuri in camera inferioara - suficient pentru a-si asigura o majoritate. In ceea ce priveste soarta Senatului democratii spera sa-si pastreze majoritatea. 40 de…

- "Democrații au lasat granițele noastre larg deschise. Singura granița de care le pasa este Ucraina, nu granița sudica a Americii. Sub republicani, niciun ban nu va merge in Ucraina. Țara noastra este pe primul loc", a declarat Marjorie Taylor. Politicianul republican este recunoscut drept un susținator…

- Donald Trump e pregatit sa revina la Casa Alba. Miliardarul vrea un nou mandat de președinte al SUA și a dat de ințeles ca, in 2024, va candida din nou. Mai mult, potrivit sondajelor de opinie, majoritatea locuitorilor ar vota cu republicanii, reprezentați de fostul lider american.