Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA Donald Trump a anuntat luni ca va desfasura mii de soldati puternic inarmati si forte de ordine pentru a opri violentele din Washington si a promis ca va face acelasi lucru si in alte orase, daca primarii si guvernatorii nu reusesc sa recastige controlul asupra strazilor, conform…

- Președintele Statelor Unite ale Americii a fost dus intr-un buncar din Casa Alba in timpul protestelor violente generate de moartea lui George Floyd. Alaturi de Donald Trump s-au aflat și soția și fiul.

- Armata poate fi mobilizata rapid în orasul Minneapolis pentru restabilirea ordinii publice, în contextul protestelor violente izbucnite în acest oraș din SUA dupa moartea unui barbat de culoare în timp ce era imobilizat de politie, spune președintele american Donald Trump.„Putem…

- Donald Trump a anuntat ca a discutat cu familia lui George Floyd, un afroaamerican a carui moarte, dupa o arestare violenta, la Minneapolis, a provocat revolte in Statele Unite, relateaza AFP, potrivit news.ro.Presedintele american considera ”niste oameni buni” familia victimei Citește…

- "Aceste BRUTE dezonoreaza memoria lui George Floyd si nu voi lasa acest lucru sa se intample. Tocmai am vorbit cu guvernatorul Tim Walz si i-am spus ca Armata e cu el pana la capat. In cazul oricarei dificultati, noi vom prelua controlul dar, cand incepe jaful, incepe sa se traga. Multumesc!", a…

- Presedintele SUA Donald Trump s-a declarat joi optimist ca summit-ul G7 va avea loc in luna iunie, la Casa Alba, in pofida constrangerilor cauzate de pandemia de coronavirus, relateaza AFP. "Se pare ca G7 va avea loc", a declarat Trump la Washington, inainte de a se deplasa in statul Michigan.…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a anuntat, duminica dimineata, ca este blocat in SUA, unde a zburat pentru a participa la un eveniment la care fusese invitat, dar care s-a amanat intre timp. El a afirmat ca, atunci cand a aterizat la Washington, presedintele SUA, Donald Trump, tocmai anunta instituirea…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat vineri, intr-o conferinta de presa la Casa Alba, ca ar putea adauga Marea Britanie pe lista tarilor europene vizate de restrictiile de calatorie cu destinatia Statele Unite, noteaza AFP potrivit Agerpres. "Da, numarul (cazurilor de coronavirus) a crescut…