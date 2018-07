Stiri pe aceeasi tema

- Londra, 14 iul /Agerpres/ - Presedintele american Donald Trump s-a intrebat, sambata, de ce administratia lui Barack Obama nu a actionat in legatura cu acuzatiile privind presupusul amestec al Rusiei in alegerile prezidentiale din Statele Unite in 2016, noteaza Reuters. Vineri, un…

- Presedintele american Donald Trump a lansat un nou atac la adresa bugetului consacrat apararii de aliatii SUA din NATO si a practicilor comerciale europene, in cadrul unei sesiuni neprogramate cu usile inchise care a inceput joi dimineata la summitul Aliantei nord-atlantice de la Bruxelles, au indicat…

- Presedintele american Donald Trump si cancelarul german Angela Merkel au discutat miercuri, la Bruxelles, in marginea summitului NATO, la cateva ore dupa ce liderul american criticase cu virulenta Germania pentru dependenta energetica de Rusia si cheltuielile de aparare pe care le considera insuficiente,…

- Presedintele american Donald Trump a calificat miercuri Germania drept "prizoniera" a Rusiei, la inceputul summitului NATO de la Bruxelles, relateaza AFP, Reuters si dpa. Potrivit lui Trump, Germania este "total controlata de Rusia" din cauza acordului sau cu Moscova privind gazoductul…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri ca va semna un document care sa contribuie la evitarea separarii membrilor familiilor de migranti care trec ilegal frontiera dintre Mexic si SUA, transmit Reuters si AFP, informeaza Agerpres.''Vrem sa pastram familiile impreuna. Voi semna…

- Kim Jong-un si Donald Trump s-au invitat reciproc in vizita in Statele Unite si, respectiv, in Coreea de Nord, iar amandoi au acceptat invitatia, potrivit agentiei de presa nord-coreene KCNA, relateaza Reuters, preia news.ro.”Kim Jong-un l-a invitat pe Trump sa vina la Phenian atunci cand…

- Președintele american, Donald Trump, a declarat vineri ca au existat "discuții productive" cu liderul nord-coreean, Kim Jong-un, referitoare la reluarea summitului din 12 iunie, informeaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump l-a felicitat luni seara pe omologul sau rus Vladimir Putin pentru reinvestirea in functie pentru al patrulea mandat, potrivit Casei Albe, care a subliniat totodata...