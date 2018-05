La o zi dupa ce a anuntat ca a decis sa anuleze summitul cu presedintele nord-coreean Kim Jong Un, prevazut sa se desfasoare pe 12 iunie in Singapore, presedintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri ca sunt in curs discutii cu Phenianul si ca summitul ar putea avea totusi loc cum a fost initial stabilit, transmite AFP.



'Vorbim cu ei (nord-coreenii n.red) in acest moment', a declarat Trump in fata presei in gradina Casei Albe. 'Ei chiar il vor. Si noi la fel. Vom vedea ce se va intampla', a adaugat liderul american, afirmand ca summitul 'ar putea avea loc chiar…