- Presedintele SUA, Donald Trump, se teme cel mai mult sa il aiba adversar pe fostul vicepresedinte Joseph Biden in scrutinul prezidential din anul 2020, afirma consilierii actualului lider de la Casa Alba, citati de site-ul Axios.com.Consilierii presedintelui declara ca Joseph Biden este politicianul…

- Presedintele american Donald Trump pare sa fi incalcat protocolul regal facand publica discutia sa privata cu regina Elisabeta a II-a care, potrivit liderului de la Casa Alba, considera ca Brexit-ul este "o problema foarte complexa", intr-un interviu pentru presa britanica. Presedintele american, care…

- Președintele american, Donald Trump, și-a dorit invadarea Venezuelei. In anul 2017, șeful de la Casa Alba le-a cerut principalilor sai consilieri sa gaseasca modalitați prin care ar putea fi declanșata o invazie militara a statului sud-american, conform unor surse citate de publicația The Washington…

- Presedintele american, Donald Trump, care a fost cel mai varstnic candidat la presedintie ajuns la Casa Alba, implineste joi 72 de ani. Casa Alba nu a precizat cum va marca seful statului acest eveniment, dar pe agenda sa anuntata miercuri seara nu figureaza evenimente publice, noteaza dpa. Trump este…

- Presedintele american Donald Trump are obiceiul de a rupe documentele pe care tocmai le-a citit, facandu-i pe arhivarii de la Casa Alba sa stranga bucatelele de hartie - uneori la fel de mici precum cele de confetti - si sa le lipeasca pentru a reface documentele, informeaza luni site-ul american…

- Summitul Trump-Kim va avea loc pana la urma pe 12 iunie la Singapore, așa cum era stabilit inițial, a anunțat președintele american intr-o postare pe Twitter și in timpul unei declarații de presa. Discutiile despre summit “se mișca foarte frumos. Inca avem in vedere 12 iunie in Singapore, asta nu s-a…