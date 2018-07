Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a aparat interesele naționale ale țarii sale in cadrul intrevederii de la Helsinki cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a declarat Anatoli Antonov, ambasadorul Rusiei la Washington, citat de agenția de știri Tass, conform mediafax. "Prima reacție la…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a negat ca ar avea informatii compromitatoare despre Donald Trump sau despre familia acestuia, intr-un interviu care a fost difuzat pe Fox News, scrie Politico. „Nu avem informatii despre ei si nu ar putea exista nimic despre ei. Nu vreau sa il insult pe presedintele…

- Presedintele american, Donald Trump, este criticat intens in tara dupa ce a declarat in timpul conferintei de presa cu Vladimir Putin ca Rusia nu avea niciun motiv sa se implice in alegerile prezidentiale din 2016, contrazicand astfel serviciile secrete americane. Mircea Geoana, fost ambasador al…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca relatiile Washingtonului cu Moscova nu au fost niciodata atat de tensionate, situatia fiind cauzata de "anii de nechibzuinta si stupiditate" din partea SUA si de "vanatoarea falsa de vrajitoare " declansata in legatura cu ingerintele Rusiei.

- Presedintele american Donald Trump ajunge luni la Helsinki, la prima sa intalnire bilaterala cu omologul sau rus Vladimir Putin, intr-un climat de confuzie din cauza contrastului dintre discursul sau conciliant fata de Rusia si sanctiunile administratiei sale la adresa guvernarii de la Moscova si in…

- Jurnalist: Dle președinte, de ce este necesar sa cheltuim de 10 ori mai mult decat Rusia pentru aparare? Site-ul inliniedreapta.net a publicat stenogramei intalnirii dintre Donald Trump și generalul Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO. Discuția extrem de tensionata a avut loc la Summitul…

- Crimeea, anexata de Rusia in 2014, nu va constitui subiect de discutie la summitul programat pe 16 iulie, la Helsinki, intre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump, a avertizat luni Kremlinul, subliniind ca peninsula este 'o parte inalienabila a Rusiei', transmit…

- Presedintele american Donald Trump si-a indemnat vineri omologii din G7 la o reprimire a Rusiei in cadrul grupului celor mai insutrializate tari din lume, relateaza AFP conform News.ro . ”Ei au expulzat Rusia, ar trebui sa reintegreze Rusia. Pentru ca ar trebui sa avem Rusia la masa negocierilor”, a…