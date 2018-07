Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Donald Trump, a insistat ca are "mare incredere" in serviciile secrete americane, dupa ce in cursul unei conferințe de presa la Helsinki, alaturi de omologul sau rus,Vladimir Putin, a parut sa puna la indoiala concluzia agențiilor de informații din SUA privind ingerințele Moscovei."Așa…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a insistat ca are "mare incredere" in serviciile secrete americane, dupa ce in cursul unei conferinte de presa la Helsinki, alaturi de omologul sau rus,Vladimir Putin, a parut sa puna la indoiala concluzia agentiilor de informatii din SUA privind ingerintele Moscovei.

- Rusia este dispusa sa discute cu Statele Unite despre acuzatiile conform carora s-a fi amestecat in alegerile americane, lucru pe care Moscova il neaga, a relatat luni agentia rusa de presa RIA, inaintea reuniunii dintre presedintele rus Vladimir Putin si presedintele american Donald Trump de la…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni, la Helsinki, ca nu vede vreun motiv ca Rusia sa se fi amestecat in alegerile din Statele Unite in 2016, relateaza The Associated Press, informeaza news.ro.Trump a refuzat, luni, cand a fost indemnat sa condamne amestecul rus in alegerile…

- UPDATE – ora 14:43 Presedintele american Donald Trump a afirmat luni, la Helsinki, ca buna intelegere cu Rusia ar fi un ‘lucru bun, nu unul rau’, el facand aceste comentarii in deschiderea reuniunii la nivel inalt cu omologul sau rus Vladimir Putin, informeaza Reuters. ‘‘Cel mai important este ca exista…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat luni, la Helsinki, ca buna intelegere cu Rusia ar fi un 'lucru bun, nu unul rau', el facand aceste comentarii in deschiderea reuniunii la nivel inalt cu omologul sau rus Vladimir Putin, informeaza Reuters. ''Cel mai important este ca exista…

- Rusia este dispusa sa discute cu Statele Unite despre acuzatiile conform carora s-a fi amestecat in alegerile americane, lucru pe care Moscova il neaga, a relatat luni agentia rusa de presa RIA, inaintea reuniunii dintre presedintele rus Vladimir Putin si presedintele american Donald Trump de la…

- Presedintele rus Vladimir Putin ar fi de acord cu o intalnire privata cu presedintele american, Donald Trump, la summit-ul de pe 16 iulie de la Helsinki, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, scrie agenția Reuters, citata de News.ro. Putin ar putea incepe summit-ul cu o intalnire…