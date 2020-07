Trump spune că relațiile cu China au fost "grav afectate" Președintele american Donald Trump a decis vineri ca relațiile americane cu China au fost &"grav afectate&", invocând criza coronavirusului și a spus ca nu considera &"înca momentul&" pentru a demara a doua faza a acordului economic semnat în ianuarie între cele doua puteri mondiale, porivit AFP.



China &"ar fi putut opri&" epidemia de coronavirus, a acuzat din nou președintele de la bordul avionului prezidențial, în drum spre Florida. Întrebat despre o a doua etapa a acordului semnat dupa doi ani de razboi comercial, el a raspuns: &"Înca nu ma gândesc… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

