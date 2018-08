Presedintele american Donald Trump a declarat ca pietele s-ar "prabusi" daca el ar fi destituit in urma unor declaratii ale fostului sau avocat care s-a intors impotriva sa, relateaza AFP.



"Daca as fi vreodata destituit, cred ca pietele s-ar prabusi, iar fiecare ar deveni mai sarac", a afirmat Trump ca raspuns la o intrebare in timpul unei emisiuni transmise joi de postul de televiziune Fox.



"Nu stiu cum ar putea fi destituit cineva care face o munca grozava", a adaugat el.



Presiunea este tot mai mare asupra presedintelui american dupa ce fostul sau avocat personal…