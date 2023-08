Stiri pe aceeasi tema

- Inalti reprezentanti ai Statelor Unite ale Americii, ai Uniunii Europene, Republicii Moldova si Romaniei discuta, astazi, la Galati, despre rutele alternative pentru transportul cerealelor din Ucraina. Cu detalii despre acest eveniment Aurelia Bogatu: Palatul Administrativ din Galați gazduiește astazi…

- Moscova a cerut luni din nou ca Ucraina sa capituleze și recunoasca pierderea teritoriilor sale in contextul discuțiilor de la summitul de pace din Arabia Saudita la care Moscova nu a fost invitata, relateaza Hotnews.ro . „Suntem convinsi ca o rezolvare cu adevarat globala, de durata si echilibrata…

- Fostul vicepreședinte Mike Pence a spus miercuri (2 august) ca „oricine se pune peste Constituție nu ar trebui sa fie niciodata președinte al Statelor Unite”, referindu-se la Donald Trump, la o zi dupa ce fostul comandant șef(președinte) a fost inculpat pentru incercarile sale de a rasturna alegerile…

- Departamentul de Stat al SUA a aprobat vanzarea de vehicule blindate cu șenile Assault Amphibious Vehicles (AAV) catre Romania. Decizia a fost publicata pe site-ul Biroului de Cooperare și Securitate in domeniul Apararii din cadrul Departamentului de Aparare al SUA la 27 iulie. Afacerea vizeaza 21 de…

- Dupa audierea in urma careia a fost pus sub acuzare pentru 37 de delicte federale, fostul presedinte Trump s-a oprit la un restaurant celebru din Miami, unde a anuntat, generos, ca face cinste clientilor aflati la mese. Numai ca, la plecare, Trump n-a achitat nota, informeaza Miami New Times, citat…

- De la inceputul razboiului din Ucraina, SUA au sancționat unilateral Rusia, ceea ce a adus la noi tensiuni in economia globala. De la administrația Trump, America urmeaza o politica externa bazata pe sancțiuni. Administrația Biden se bazeaza pe sancțiuni și interdicții pentru a promova “democrația…

- Fostul vicepresedinte din mandatul lui Trump si-a anuntat luni candidatura pentru Casa Alba, potrivit unor documente publicate de Comisia electorala federala (FEC). Fosta mana dreapta a lui Trump va fi unul dintre principalii sai contracandidați in alegerile primare republicane din 2024. Potrivit…

- Un contingent al Armatei Nationale participa, in perioada 29 mai — 9 iunie curent, la exercițiul multinațional „Saber Guardian 2023” (SG23), care face parte din complexul de exerciții „Defender Europe 23”. „SG23” este condus de Forțele Terestre ale Statelor Unite din Europa (USAREUR) și Comandamentul…