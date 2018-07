Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca "nu a cedat nimic" la intalnirea de saptamana trecuta cu omologul sau rus Vladimir Putin, dar a ramas evaziv in legatura cu detaliile controversatei lor discutii de la Helsinki, relateaza Reuters.



"Nu am cedat NIMIC. Pur si simplu am discutat despre beneficiile viitoare pentru ambele tari", a scris Trump pe Twitter.

When you hear the Fake News talking negatively about my meeting with President Putin, and all that I gave up, remember, I gave up NOTHING, we merely talked about future benefits for both countries. Also,…