Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a dat vina pe 'oameni ai Antifa', intr-o discutie privata, pentru invadarea Capitoliului miercurea trecuta, desi imaginile video si dovezile documentare arata clar ca protestatarii erau intr-o proportie covarsitoare sustinatorii sai, relateaza site-ul de stiri Axios,…

- Presedintele american Donald Trump a dat vina pe 'oameni ai Antifa', intr-o discutie privata, pentru invadarea Capitoliului miercurea trecuta, desi imaginile video si dovezile documentare arata clar ca protestatarii erau intr-o proportie covarsitoare sustinatorii sai, relateaza site-ul de stiri…

- Partidul Democrat a depus luni, in Camera Reprezentantilor, un act de inculpare a lui Donald Trump, o prima etapa catre deschiderea oficiala, saptamana aceasta, a unei a doua proceduri in vederea destituirii presedintelui american in exercitiu, pe care-l acuza de „incitare la violenta” in cazul luarii…

- Partidul Democrat a depus luni, in Camera Reprezentantilor, un act de inculpare a lui Donald Trump, o prima etapa catre deschiderea oficiala, saptamana aceasta, a unei a doua proceduri in vederea destituirii presedintelui american in exercitiu, pe care-l acuza de „incitare la violenta” in cazul luarii…

- Presedintele Comitetului pentru regulamente din Camera Reprezentantilor a SUA a anunțat, luni, ca articolul pentru demiterea si punerea sub acuzare (impeachment) a lui Donald Trump, va ajunge, miercuri, la vot, informeaza Reuters, citata de Agerpres.''Este important sa actionam si este important sa…

- Presedintele Comitetului pentru regulamente din Camera Reprezentantilor a SUA a declarat luni ca articolul pentru demiterea si punerea sub acuzare (impeachment) a presedintelui republican in exercitiu al SUA, Donald Trump, va ajunge miercuri la vot in plenul acestei camere si acesta va trece, relateaza…

- Democratii din Camera Reprezentantilor intentioneaza sa propuna, luni, articole pentru punerea sub acuzare a presedintelui Donald Trump, au declarat doua surse apropiate situatiei, dupa ce sustinatori ai acestuia au intrat cu forta, miercuri, in Capitoliu, transmite Reuters. Daca vor avea…

- Presedintele american Donald Trump a aprobat solicitarea Californiei pentru un ajutor suplimentar in urma incendiilor de vegetatie, revenind asupra unei decizii de respingere, la solicitarea guvernatorului statului si a unui parlamentar republican, transmite Reuters, potrivit news.ro.Purtatorul…