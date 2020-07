Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american nu va mandata o lege prin care sa faca obligatorie purtarea mastii in spatiile publice. Donald Trump sustine ca decizia sa are la baza respectarea drepturilor individuale. Statele Unite resimt, in continuare, valuri de imbolnaviri cauzate de noul coronavirus.

- Presedintele american, Donald Trump, a dat asigurari luni ca are "relatii foarte bune" cu epidemiologul Anthony Fauci, dupa ce a incercat sa il discrediteze pe omul de stiinta, foarte respectat in Statele Unite, noteaza AFP, conform agerpres.ro. "Am o relatie foarte buna cu doctorul Fauci", le-a…

- Presedintele american a fost vazut purtand masca in timpul vizitei unui spital militar. Guvernul federal recomanda purtarea mastii, mai ales atunci cand distantarea sociala nu este posibila, pentru a incetini raspandirea coronavirusului. Numarul cazurilor de coronavirus a crescut in Statele Unite.

- Presedintele american, Donald Trump, care nu a fost vazut niciodata cu masca in public, a afirmat miercuri ca nu ar avea "nicio problema" sa poarte una, reafirmandu-si in acelasi timp convingerea ca "la un moment dat" coronavirusul "va disparea", scrie AFP. "Nu as avea nicio problema. Daca as fi intr-o…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat sambata ca va amana summitul G7 prevazut in iunie in Statele Unite si ca va invita alte tari sa se alature reuniunii, scrie AFP, scrie agerpres.ro."Nu am sentimentul ca G7 reprezinta corect ce se petrece in lume.

- Oamenii si-au pierdut rabdarea. Daca si nemtii si-au pierdut rabdarea si ies in strada sa protesteze impotriva masurilor de protectie impotriva coronavirusului ce sa mai asteptam din partea romilor? Prin simpla obligatie de a sta inchisi in case oamenii simt ca lumea intreaga s-a transformat intr-o…