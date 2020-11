Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele la final de mandat Donald Trump, care nu si-a recunoscut nici acum infrangerea in fata rivalului sau Joe Biden, a afirmat vineri ca intentioneaza sa se deplaseze la o adunare a sustinatorilor sai, de sambata, de la Washington, pentru ca acestia vor sa-si exprime sustinerea fata de el,…

- Casa Alba se pregatește pentru un al doilea mandat al lui Donald Trump, a afirmat vineri un consilier pe probleme economice al miliardarului republican, care refuza sa accepte victoria lui Joe Biden la alegerile prezidențiale din 3 noiembrie, scrie AFP."La Casa Alba noi continuam sa lucram…

- Joe Biden si Donald Trump, care nu recunoaste victoria contracandidatului sau in alegerile prezidentiale din Statele Unite, au asistat miercuri in acelasi timp la doua ceremonii care i-au omagiat pe combatanti de Ziua Veteranilor, relateaza AFP.Presedintele ales, democratul Joe Biden, s-a…

- Presedintele american Donald Trump, care juca golf in Virginia in momentul anuntului presei conform caruia alegerile au fost castigate de Joe Biden, a fost intampinat cu huiduieli si cu semne obscene de multime, la revenirea la Casa Alba.Citește și: Schimbare iminenta de trupe in PSD: Cel puțin…

- Președintele american in exercițiu, Donald Trump, a fost sambata la Trump National Golf Club din Sterling, Virginia, in timp ce numaratoarea voturilor pentru viitorul șef al statului continua, relateaza CNN . Este cea de-a 410-a zi petrecuta de Trump la una dintre proprietațile sale, de la preluarea…

- Ultimele date: 264 - 214 pentru Biden Procesul de vot pentru alegerea celui de-al 46-lea presedinte al Statelor Unite ale Americii a ajuns la final. Americanii au avut de ales intre presedintele in exercitiu, republicanul Donald Trump , care aspira la al doilea mandat , si candidatul Partidului Democrat, …