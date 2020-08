Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat duminica aceasta ca i se pare o idee buna sa i se adauge chipul alaturi de figurile altor patru fosti presedinti, sculptate in stanca Muntelui Rushmore, din Dakota de Sud, informeaza EFE. „Nu am sugerat niciodata aceasta, desi pe baza tuturor lucrurilor…

- Herman Cain (foto, centru) a fost diagnosticat cu coronavirus pe 29 iunie, la noua zile dupa ce a participat la un miting al lui Donald Trump tinut in Oklahoma si unde, ca de obicei, nu a purtat masca, in ciuda numarului mare de participanti. Chiar inainte de a anunța public diagnosticul, pe 2 iulie,…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat, vineri, la muntele Rushmore, ''multimile furioase'' ca au incercat sa ștearga istoria țarii, dupa ce au daramat mai multe statui ale unor lideri confederati si ale altor personalitati istorice, noteaza Reuters.Aflat la Muntele Rushmore, monumenul national…

- Presedintele SUA a distribuit pe Twitter un videoclip in care mai multe persoane sunt vazute si auzite strigand „white power”, un slogan rasist al nationalistilor albi de extrema-dreapta, potrivit Agerpres.Postarea vine in contextul unei ample si intense dezbateri nationale in SUA despre rasa si discriminare,…