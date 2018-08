Trump spune ca bursa s-ar prabusi daca n-ar mai fi el presedinte

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA a semnat, luni dupa-amiaza, ordonanta executiva prin care sunt reintroduse sanctiunile impotriva Iranului. "Indemnam toate natiunile sa adopte actiuni prin care sa puna regimul iranian in fata urmatoarelor optiuni: fie isi schimba comportamentul amenintator si destabilizator…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump ar putea avea o intalnire bilaterala in cadrul summitului G20, care va avea loc in Argentina, a informat marti consilierul prezidential Yuri Usakov, relateaza site-ul agentiei Tass. Summitul va avea loc la sfarsitul lunii noimebrie…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, joi, la Bruxelles, ca a reusit sa convinga tarile membre NATO sa mareasca cheltuielile pentru Aparare cu 33 miliarde de dolari. El a afirmat ca toate tarile NATO au fost de acord sa sporeasca alocarile pentru Aparare, iar NATO a facut "un progres…

- Oficialii europeni se gandesc sa poarte discutii cu alte state mari exportatoare de automobile in ideea ajungerii la un acord pentru eliminarea tarifelor vamale si evitarii unui razboi comercial total, informeaza Financial Times care citeaza o serie de diplomati din apropierea acestui dosar.…

- Presedintele american Donald Trump a dat mana cu liderul nord-coreean Kim Jong-un, marti, in hotelul Capella din Singapore, devenind astfel primul presedinte in functie din istoria Statelor Unite care se intalneste pentru a discuta cu un lider al Coreei de Nord. Cei doi lideri s-au intalnt…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a raspuns celor care il intrebau in legatura cu informatiile privind termenii duri in care s-a desfasurat o convorbire telefonica cu Donald Trump, facand o paralela cu procesul de preparare a carnatilor: este mai bine sa nu stii ce se afla inauntru, scrie The Guardian.…

- Presedintele executiv al Starbucks, Howard Schultz, isi da demisia din companie dupa 36 de ani in care a luat parte la cresterea acesteia de la un lant de cafenele locale la o putere globala, el neexcluzand o potentiala candidatura la presedintia SUA. Schultz va renunta la pozitia sa din consiliul…

- Intalnirea dintre presedintelui Statelor Unite, Donald Trump,si liderul nord-coreean Kim Jong Un, va avea loc in Singapore, in 12 iunie, la ora 09.00, a anuntat Casa Alba. Sanctiunile Washingtonului impotriva regimului de la Phenian raman insa in vigoare. "Politica noastra nu s-a…