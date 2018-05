Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Statelor Unite Donald Trump a aparat, vineri, dreptul de a purta arma, afirmand ca atentatele de la 13 noiembrie 2015, de la Paris, ar fi avut mai puține victime, daca oamenii ar fi fost inarmați. ”Nimeni nu este inarmat la Paris si ne amintim cu totii de cele 130 de persoane (ucise) si…

- "Nimeni nu este inarmat la Paris si ne amintim cu totii de cele 130 de persoane (ucise) si de numarul enorm de persoane ranite groaznic", a afirmat el intr-un discurs la conventia anuala a NRA (National Rifle Association), puternicul lobby pro-arme, relateaza AFP. "Ele au fost ucise brutal…

- Emmanuel Macron a denunțat naționalismul intr-un discurs in Congresul american. Președintele francez, aflat intr-o vizita de stat de trei zile in Statele Unite, a ținut, miercuri, un discurs in fața camerelor reunite ale Congresului american, citeaza Agerpres agențiile internaționale. In aplauzele membrilor…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca l-a convins pe omologul sau american, Donald Trump, sa mentina forte SUA in Siria, reiterand ca rolul Frantei in atacurile impotriva regimului de la Damasc a fost unul complet legitim, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters, potrivit Mediafax.Liderul…

- Cel putin 18 persoane au fost ucise intr-un cutremur de magnitudinea de 6,7 pe scara Richter miercuri dimineata, in sudul Papuei Noua Guinee, a anuntat un oficial, relateaza Reuters conform News.ro . Un cutremur cu magnitudinea de 7,5 a avut loc in regiune in urma cu noua zile, soldat cu 55 de morti,…

- Adjunctul serifului din comitatul Broward, unde se afla liceul in care un tanar de 19 ani impuscat mortal 17 persoane, se afla in incinta unitatii de invatamant, dar nu a intervenit, determinandu-l pe presedintele american Donald Trump sa-l numeasca "las", scrie AFP.

- Doua persoane au fost ucise intr-un incident armat produs vineri dupa-amiaza in centrul orasului elvetian Zurich, in fata unei filiale a bancii UBS, afirma surse citate de presa locala. Incidentul armat a avut loc in fata unei filiale a bancii UBS situata langa Gara centrala din Zurich,…

- Aceasta idee, extrem de controversata, a fost dur criticata miercuri seara (ora locala) intr-o dezbatere organizata in apropiere de Miami de CNN, intr-o sala in care au fost prezente mii de persoane. ”Voi fi formata ca politista pe langa educarea acestor copii?”, a intrebat Ashley Kurth, o profesoara…