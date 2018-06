Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Vladimir Putin a declarat miercuri ca nave militare ruse dotate cu rachete de croaziera Kalibr vor ramane in permanenta in zona mediteraneana pentru a contracara amenintarea terorista in Siria, informeaza agentia de stiri Reuters. Fregate si submarine ruse stationate in estul…

- Potrivit declaratiei lui Stephanie Grisham, citata si de Reuters, Melania Trump, 48 de ani, a fost supusa unei proceduri de embolizare pentru a trata o afectiune la rinichi si va ramane pentru restul saptamanii la Walter Reed National Military Medical Center. "Prima doamna asteapta cu nerabdare sa se…

- Liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, a cerut, sambata, statelor musulmane sa isi uneasca eforturile in privinta dezvoltarii tehnologice pentru a pune capat hegemoniei Statelor Unite, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Fostul primar al New York-ului, miliardarul Michael Bloomberg, a anuntat ca va scrie un cec de 4,5 milioane de dolari pentru a acoperi cheltuielile SUA in cadrul Acordului Climatic de la Paris, potrivit Reuters. Presedintele Donald Trump a retras SUA din pact, Statele Unite fiind singura…

- Germania va depune toate eforturile pentru a pune capat conflictului din Siria, a declarat Heiko Maas, ministrul german de Externe, criticand Rusia pentru ca blocheaza in Consiliul de Securitate al ONU reglementarea conflictului sirian, relateaza agentia Reuters.

- Beijingul considera ca atacul desfasurat de SUA, Marea Britanie si Franta impotriva Siriei reprezinta o incalcare a normelor de drept international si indeamna toate partile implicate sa initieze un dialog, a transmis Ministerul de Externe al Chinei, relateaza agentia Reuters.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, si omologul sau american, Donald Trump, au discutat miercuri seara la telefon despre situatia din Siria, au indicat o sursa apropiata presedintiei turce si un comunicat al Casei Albe, relateaza AFP si Reuters. Cei doi sefi de stat au procedat la ''un…

- Presedintele american Donald Trump il va numit pe Justin Muzinich in functia de adjunct al secretarului Departamentului de Trezorerie al Statelor Unite, Steven Mnuchin, a informat luni Casa Alba, relateaza site-ul agentiei Reuters.