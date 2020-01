Președintele Statelor Unite, Donald Trump a declarat joi ca decizia de asasinare a generalului iranian Qassem Soleimani a fost luata deoarece acesta ar fi planuit un atac asupra Ambasadei Statelor Unite de la Bagdad, informeaza site-ul agenției de presa Reuters, citata de Mediafax.



&"Am prins un adevarat monstru și l-am eliminat, iar acest lucru ar fi trebuit sa se întâmple mai demult. Am facut-o pentru ca planuiau sa ne arunce în aer ambasada. Am facut-o și din alte motive, care sunt evidente. Un militar american a murit și alții au fost grav raniți cu o saptamâna…