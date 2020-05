Trump șochează lumea medicală: Se tratează preventiv, de 10 zile, cu hidroxiclorochină! ”Iau de o saptamana si jumatate (…). Iau un comprimat pe zi”, a declarat președintele SUA, luni, intr-o discutie cu jurnalistii, la sediul Executivului, provocand reactii dure in lumea stiintifica si politica. Hidroxiclorochina este folosita de mult timp impotriva malariei, insa eventuala sa eficienta impotriva noului coronavirus nu a fost demonstrata, pana in prezent, de […] The post Trump șocheaza lumea medicala: Se trateaza preventiv, de 10 zile, cu hidroxiclorochina! appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

