- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat ca el și sotia sa au fost testați pozitiv cu Covid-19. Prime;In aceasta seara, eu și Melania am primit rezultatul pozitiv la testul Covid-19. Vom intra in carantina și vom incepe imediat procesul de recuperare. Vom trece peste asta impreuna , a scris Trump…

