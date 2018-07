Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump si presedintele rus Vladimir Putin isi vor incepe intalnirea fata in fata in timpul summitului de luni de la Helsinki la ora locala 13:20 si vor continua discutiile timp de o ora si jumatate, potrivit programului evenimentelor, publicat de Casa Alba. Aproximativ 2000…

- Presedintele american Donald Trump, care se intalneste luni, 16 iulie, la Helsinki cu omologul sau rus Vladimir Putin, a declarat joi ca intalnirea sa cu presedintele rus ar putea fi cea mai usoara din cursul turneului sau in Europa si a subliniat ca Moscova este un concurent si nu un adversar, relateaza…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat ca nu excluse posibilitatea recunoasterii anexarii regiunii Crimeea de catre Rusia, liderul de la Casa Alba afirma ca ar putea discuta acest subiect cu ocazia intrevederii sale cu omologul sau rus, Vladimir Putin, ce avea loc pe 16 iulie la Helsinki.

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american, Donald Trump, se vor intalni pe 16 iulie, la Helsinki, pentru primul lor summit bilateral, au anuntat joi Kremlinul si Casa Alba, transmit agentiile internationale de presa. Cu prilejul intrevederii de la Helsinki vor fi abordate ‘stadiul actual…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american, Donald Trump, se vor intalni pe 16 iulie, la Helsinki, pentru primul lor summit bilateral, a anuntat joi Kremlinul si Casa Alba, transmit agentiile internationale de presa. Cu prilejul intrevederii de la Helsinki vor fi abordate 'stadiul…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american, Donald Trump, se vor intalni pe 16 iulie, la Helsinki, a comunicat joi Kremlinul, potrivit agentiei Interfax, preluata de dpa. Anuntul intervine dupa ce consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, John Bolton, s-a aflat miercuri la…

- Președintele american Donald Trump și omologul sau rus Vladimir Putin s-ar putea intalni luna viitoare la Helsinki, a informat un oficial al Statelor Unite, relateaza site-ul postului CNN, potrivit mediafax. Trump este așteptat sa aiba o intrevedere cu omologul sau in luna iulie, in cadrul…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau rus Vladimir Putin s-ar putea intalni luna viitoare la Helsinki, a informat un oficial al Statelor Unite. Trump este asteptat sa aiba o intrevedere cu omologul sau in luna iulie, in cadrul unei vizite in Europa, unde acesta va participa la un summit…