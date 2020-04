Presedintii Statelor Unite, Donald Trump, si Rusiei, Vladimir Putin, au publicat sambata o rara declaratie comuna ce comemoreaza intalnirea dintre trupele americane si sovietice in drumul lor pentru a invinge Germania nazista in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial in 1945, ca un exemplu despre modul in care tarile lor pot coopera, informeaza Reuters.



Declaratia lui Trump si Putin intervine in contextul unor tensiuni profunde in relatiile americano-ruse in legatura cu mai multe chestiuni, de la controlul armelor si interventia Rusiei in Ucraina si Siria la acuzatiile Washingtonului…