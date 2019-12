Trump și Putin au discutat telefonic despre relațiile dintre Rusia și SUA. Inițiativa a aparținut liderului rus Motivul convorbirii a fost faptul ca liderul rus, Vladimir Putin, a dorit sa-i multumeasca președintelui american, Donald Trump pentru „informatii furnizate de Statele Unite care au ajutat la prevenirea unui posibil atac terorist in Rusia”. Rusia anunțase duminica faptul ca a prevenit o serie de atacuri care ar fi urmat sa aiba loc la St. Petersburg in urma unei informatii furnizate de Washington. Nu au fost oferite mai multe detalii. Purtatorul de cuvant al Casei Slbe Hogan Gidley a spus ca ambii presedinti sunt hotarati sa continue cooperarea impotriva terorismului dintre cele doua… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

