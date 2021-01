Iranul i-a inclus pe o lista neagra pe presedintele SUA in exercitiu Donald Trump si mai multi actuali si fosti oficiali din SUA pentru ceea ce considera acte ''teroriste si impotriva drepturilor omului'', un demers considerat la scara larga ca fiind simbolic, relateaza Reuters. Decizia autoritatilor de la Teheran, anuntata in ultima zi completa a administratiei Trump, permite sechestrarea oricaror active in Iran ale persoanelor fizice sanctionate. Nu au existat informatii despre astfel de active, deci este putin probabil ca demersul iranian sa aiba impact financiar asupra presedintelui…