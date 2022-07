Stiri pe aceeasi tema

- Foarte rar apar asemenea politicieni care au curajul sa-si asume credintele personale si sa le transforme in politica de stat, asumandu-si toate riscurile si avand forta de a le impune, chiar cu riscul de a da foc structurilor si conventiilor existente.

- Preturile petrolului au incheiat tranzactiile de luni in crestere usoara, intr-o sesiune de tranzactii volatile, in care cotatiile au coborat cu pana la 3 dolari, in conditiile in care livrarile globale limitate au depasit temerile ca cererea ar fi presata de o explozie a cazurilor de Covid-19 la…

- Actorul Matthew McConaughey, originar din Uvalde, Texas, s-a intalnit marti cu presedintele Joe Biden, prilej cu care a indemnat Congresul sa initieze mai multe actiuni pe tema violentei armate si a rostit un discurs emotionant impartasind povestile victimelor atacului armat petrecut luna trecuta…

- In Duminica Sfinților Parinți de la Sinodul I Ecumenic, Episcopul Ignatie al Hușilor a spus ca arianismul nu a disparut, ci se ascunde in umanismul seculat ateu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Rusia nu ar trebui sa inchida ambasada din SUA in pofida crizei declanșate de razboiul din Ucraina, deoarece cele doua mari puteri nucleare ale lumii trebuie sa continue sa discute, a declarat luni ambasadorul SUA la Moscova, John J. Sullivan, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi…

- Declarand "Ajunge, ajunge!", presedintele american Joe Biden a cerut, joi, Congresului sa interzica armele de asalt, sa extinda verificarile de fond si sa implementeze alte masuri de control al armelor de foc pentru a aborda seria de impuscaturi in masa care au lovit Statele Unite, transmite Reuters.…

- Presedintele american Joe Biden, vizibil marcat, a lansat marti un apel la a "infrunta lobby-ul armelor" astfel incat sa fie luate masuri de reglementare, in timp ce America reintra in cosmarul recurent al atacurilor armate in scoli, noteaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Papa Francisc a participat la Slujba de Inviere din Bazilica Sf. Petru, concentrandu-si atentia asupra modului in care femeile Evangheliei ajuta sa intrezareasca "primele raze ale zorilor vietii lui Dumnezeu care rasare in intunericul lumii noastre” si "ne invata sa vedem, sa auzim si vestim Pastele…