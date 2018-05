Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump si presedintele francez Emmanuel Macron urmau sa discute despre acordul in dosarul nuclear iranian marti, in cadrul unei intalniri la Casa Alba, in a doua zi a acestei vizite de stat.Macron vrea ca Trump sa mentina acordul. Trump este nehotarat, dar l-a catalogat drept ”un…

- Presedintele american, Donald Trump, a salutat, la Casa Alba, "prietenia" istorica dintre Statele Unite si Franta, multumindu-i omologului sau francez, Emmanuel Macron, pentru participarea la operatiunile din Siria, relateaza CBS News.

- Arabia Saudita este vrea sa trimita trupe in Siria care sa se alature coaliției coordonate de SUA, potrivit unui anunț facut de ministrul saudit de Externe, Adel al-Jubeir. ”Suntem in discutii cu Statele Unite si am astfel de discutii inca de la inceputul crizei siriene in 2011 in legatura cu trimiterea…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat, joi, ca tara sa nu se va alatura unor posibile atacuri impotriva Siriei, insa a adaugat ca sustine eforturile statelor occidentale duse impotriva folosirii armelor chimice, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. ”Germania nu va fi…

- Dupa patru zile de detentie preventiva, Marine P., o tanara de 18 ani convertita la islam, a comparut marti seara in fata unui magistrat din Paris, care a inculpat-o pentru 'asociere terorista in vederea pregatirii de crime de atingere adusa persoanelor', a precizat sursa citata de AFP. La…

- Emmanuel Macron va fi primul sef de stat strain care va face o vizita de stat la Washington, dupa alegerea lui Donald Trump, presedintele american tinand sa ii faca aceasta onoare omologului francez. In acest prim an de mandat al lui Trump, la Casa Alba s-au facut doar vizite oficiale si de…

- Emmanuel Macron va avea dreptul la "prima vizita de stat", care include o ceremonie oficiala si un dineu, organizata de presedintele american de la instalarea sa la putere in ianuarie 2017."Aceasta vizita va contribui la intarirea cooperarii dintre Statele Unite si Franta in privinta chestiunilor…

- "Presedintele Trump este pe deplin solidar cu militarii care isi risca viata in fiecare zi pentru a garanta securitatea tarii noastre. El a cerut Departamentului Apararii sa studieze crearea unei ceremonii in cursul careia toti americanii vor putea sa-si exprime recunostinta", a declarat purtatoarea…