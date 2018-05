Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un si-a exprimat "vointa neabatuta" de a se intalni cu presedintele SUA, Donald Trump, pe 12 iunie, a anuntat agentia oficiala de presa de la Phenian, KCNA, preluata de Reuters, preluata de agerpres. Kim si-a facut cunoscuta pozitia sambata, in cursul unei intalniri…

- La summitul din aprilie, presedintii Coreei de Nord si Coreei de Sud, Kim Jong Un si Moon Jae-in, au convenit sa continue dialogul pentru realizarea unor obiective comune, precum incheierea oficiala a razboiului inter-coreean (incheiat in 1953 doar prin armistitiul de la Panmunjom) sau denuclearizarea…

- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri presei ca au fost stabilite data si locul unde se va intalni cu liderul nord-coreean Kim Jong Un si ca detaliile urmeaza sa fie anuntate in curand, relateaza Reuters si AFP. Casa Alba a transmis ca summitul istoric dintre presedintele…

- Presedintele american, Donald Trump, va merge pe 13 iulie intr-o vizita de lucru in Marea Britanie unde se va intalni cu premierul Theresa May, relateaza joi Reuters, AFP si dpa. Oficiali ai Casei Albe si ai Downing Street au anuntat joi ca Donald Trump va vizita Marea Britanie in iulie si va avea discutii…

- Criza nucleara din Coreea de Nord este "departe de a fi incheiata", a declarat duminica presedintele american Donald Trump, salutand anuntul facut de Phenian privind suspendarea testelor nucleare si balistice, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Criza nord-coreeana este departe de a fi…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri ca Mike Pompeo, directorul CIA si viitorul secretar de Stat american, s-a intalnit saptamana trecuta cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, relateaza Reuters potrivit News.ro . ”Mike Pompeo s-a intalnit cu Kim Jong Un in Coreea de Nord saptamana trecuta.…

- "Presedintele nu va avea intalnirea fara a vedea ca in Coreea de Nord au loc pasi concreti si actiuni concrete, astfel incat presedintele sa obtina ceva", a declarat Sanders presei, fara a preciza la ce masuri se refera.Un oficial de la Casa Alba, a carui identitate nu este dezvaluita de…

- Elvetia vrea sa medieze discutiile dintre SUA si Coreea de Nord, transmite Ministerul de Externe elevețian intr-un comunicat, scrie Reuters. „Elvetia este in contact cu toate partile implicate. Birourile bune puse la dispozitie de Elvetia sunt recunoscute. Este dreptul partilor implicate sa decida daca,…