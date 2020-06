Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a dat asigurari duminica, fara a-i convinge pe detractorii sai, ca nu a fost "informat" despre posibile prime platite de Moscova insurgentilor pentru a ucide soldati occidentali in Afganistan, contrar unor relatari aparute in presa, relateaza AFP. "Nimeni nu m-a informat…

- Serviciile ameriane de informatii sunt convinse ca Rusia a oferit in mod discret prime unor combatanti apropiati talibanilor, cu scopul de a ucide militari americani sau din cadrul NATO, dezvaluie cotidianul The New York Times (NYT), relateaza AFP. Serviciile americane de informatii au ajuns…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca isi anuleaza deplasarea planificata pentru acest sfarsit de saptamana la resortul sau de golf din Bedminster, New Jersey si ramane la Washington "pentru a se asigura ca LEGEA si ORDINEA sunt aplicate", informeaza Reuters si dpa."Incendiatori,…

- Serviciile de informații americane s-au convins ca Rusia a oferit discret bonusuri luptatorilor apropiați talibanilor pentru uciderea soldaților americani sau ai NATO în Afganistan, a relatat vineri New York Times.Aceasta concluzie dateaza de acum câteva luni, când rebelii…

- sua au reprosat luni oficialilor din china ca practica politica ''scaunului gol'' in prima zi a convorbirilor ruso-americane despre dezarmare, publicand fotografii ale locurilor neocupate flancate de drapele ale Republicii Populare Chineze, care nu avea nicio legatura cu aceasta, potrivit Beijingului,…

- SUA au reprosat luni Chinei ca practica politica ''scaunului gol'' in prima zi a convorbirilor ruso-americane despre dezarmare, publicand fotografii ale locurilor neocupate flancate de drapele ale Republicii Populare Chineze, care nu avea nicio legatura cu aceasta, potrivit Beijingului,…

- Presedintele american Donald Trump a scris sambata, pe Twitter, ca demonstrantii care protestau fata de moartea unui afro-american in cursul unei arestari violente ar fi fost 'intampinati cu cei mai feroci caini si cu cele mai amenintatoare arme pe care le-am vazut' daca ar fi sarit gardul Casei…

- Donald Trump va semna un decret executiv care vizeaza reglementarea rețelelor sociale și care ar putea afecta imunitatea juridica a Twitter, Facebook și Google, scriu BBC News și Reuters.Casa Alba a anunțat joi ca președintele va semna un ordin executiv care va viza companiile ce opereaza rețele sociale.Anunțul…