Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump, care împlineste duminica vârsta de 74 de ani, a respins duminica suspiciunile privind forma sa fizica sau eventuale probleme de sanatate, dupa aparitia unor imagini în care el este vazut coborând de pe o scena cu pasi ezitanti.Liderul de…

- Casa Alba a anuntat ca a finalizat un proiect de reforma a politiei, o solicitare devenita prioritara in urma mortii afro-americanului George Floyd, asfixiat de un politist in momentul unei arestari. Documentul pregatit de administratia Trump nu ia in calcul o scadere a imunitatii politistilor, relateaza…

- Reprezentantii Partidului Democrat din Congresul SUA au anuntat luni un proiect legislativ pentru o reforma ampla a politiei, in timp ce lumea se aduna la priveghiul lui George Floyd, barbatul de culoare ucis de politistii din Minneapolis, transmite dpa. Floyd, in varsta de 46 de ani, a murit in 25…

- Președintele Donald Trump a dat ordin pentru începerea procesului de retragere a membrilor Garzii Naționale din Washington DC, acum totul fiind ”sub control perfect”, a anunțat liderul de la Casa Alba pe Twitter. De altfel, primarul capitalei SUA a cerut în mai multe rânduri…

- La o saptamana dupa ce George Floyd a fost omorat dupa intervenția brutala a unui polițist, mii de americani au protestat violent, in New York, Los Angeles, Minneapolis, Washington și alte orașe, iar totul a degenerat. Zeci de oameni au fost arestați, magazinele au fost distruse, iar Donald Trump a…

- Pentru a șaptea zi consecutiv, in Statele Unite au loc proteste in zeci de state americane, dupa moartea lui George Floyd, un barbat afro-american care a decedat dupa ce un ofiter de politie alb l-a apasat cu genunchiul pe gat. Cel puțin in 40 de orașe au avut loc ciocniri violente intre protestatari…

- Americanii au incalcat interdictiile de circulatie impuse in majoritatea marilor orase si, pentru a saptea seara consecutiv, au protestat fata de actiunea politiei care a dus la moartea lui George Floyd. Au fost inregistrate noi pagube materiale, atat in New York, cat si in Los Angeles, politia a…

- Donald Trump a semnat ordinul de suspendare temporara a imigrației, la doua zile dupa ce și-a anunțat intenția pe Twitter, scrie Business Insider.Vreme de 60 de zile, imigranții nu vor mai putea intra in Statele Unite. Masura, susține președintele, a fost luata pentru a ajuta in lupta cu “un dușman…