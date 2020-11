Jurnalistul Cristian Tudor Popescu crede ca președintele american Donald J. Trump nu se va lasa dus de la Casa Alba. ”Trump am ințeles ca ar fi vorbit cu niște generali ai armatei americane sa-l susțina in cazul in care contracandidatul sau Biden ar trece inaintea sa la numaratoarea voturilor. Insa nu și-ar fi gasit susținere la militarii din conducerea armatei americane”, a spus Cristian Tudor Popescu la digi24.ro. Jurnalistul roman crede ca Donald Trump nu se va da dus ușor din fotoliul de președinte al Statelor Unite ale Americii. ”Vedeți ce a facut la instanța suprema americana, acolo e un…