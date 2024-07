Stiri pe aceeasi tema

- Imagini șocante arata cum cum agenții Secret Service aflați pe un acoperiș din spatele scenei raspund cu foc asupra atacatorului și il impușca mortal la cateva momente dupa ce Donald Trump a fost atins de un glonț.

- Europol incepe sa destructureze cartelurile balcanice care aduc droguri din America de Sud in Europa. Patruzeci de persoane au fost arestate și opt tone de cocaina au fost confiscate in urma unei operațiuni internaționale de poliție, dupa patru ani de investigații conduse de Garda Civila spaniola, care…

- Sute de copii migranți care sunt neinsoțiți in Europa sunt forțați sa lucreze ca soldați pentru carteluri de droguri care devin din ce in ce mai puternice. Acest lucru se intampla din cauza apetitului tot mai crescut pentru cocaina a continentului, a constatat o investigație realizata de The Guardian.

- Procesul penal al lui Hunter Biden cu privire la detinerea ilegala a unei arme de foc a intrat marti in adictiile trecute ale fiului mai mic al presedintelui american, cu cinci luni inainte de alegerile in care democratul il infrunta pe rivalul sau republican Donald Trump care tocmai a fost condamnat…

- Candidatul republican la presedintia SUA, ex-presedintele Donald Trump, intentioneaza sa trimita forte speciale americane in Mexic pentru a asasina traficanti de droguri, daca va fi ales sa conduca din nou tara in luna noiembrie a acestui an, informeaza EFE, care citeaza presa americana, noteaza Agerpres.

